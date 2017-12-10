Глава РУСАДА Ганус об обвинениях в коррупции: «Это сплошная ложь, основанная на домыслах»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на обвинения в коррупции, которые накануне появились в телеграм-канале «Постправда».

Сообщалось, что Ганус «злоупотреблял служебным положением и нормами закона, выявлены факты конфликта интересов и коррупции».

По информации канала, Ганус за 2018 и 2019 год мог присвоить более 110 миллионов рублей. Также канал сообщил, что в ближайшее время в отношении главы РУСАДА может начаться расследование.

«Вчера началась активная кампания по дискредитации РУСАДА и меня как гендиректора агентства. Данный текст не имеет никаких оснований, никаких фактических обоснований. Это сплошная ложь, основанная на домыслах.

Я решил немедленно дать ответ, потому что это продолжение той кампании, которая была в прошлом году. Но в таком грязном виде это впервые. Люди, опубликовавшие это, не понимают культуру мою, и не понимают работу, выстроенную в РУСАДА.

Пишут, что Ганус злоупотреблял служебным положением. Данные факты не выявлены, никаких конфликтов интересов нет. Для коррупционных проявлений у нас нет никаких возможностей. Поэтому это – ложь.

Мое глубокое убеждение заключается в том, что мы выстроили независимое агентство. И цена этой независимости – законность, которую мы преследуем.

У нас выстроена система, когда ни один человек не может распоряжаться финансовыми средствами. Мы с чемоданами денег не ходим, наличный оборот минимизирован.

Я не имею доступа к системе действия платежами. У нас есть баланс: бухгалтерия переводит, но я даю им код. Ни один человек не может фактически провести этот перевод», – сказал Ганус.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

Юрий Ганус устроился в РУСАДА через HeadHunter. Спустя два года он признает допинг и осуждает пропаганду