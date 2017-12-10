Евгений Юрченко: «На 1 июля средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет. Было сделано все возможное»

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что федерация не сможет выплатить штраф Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), так как средств на это нет.

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить World Athletics 5 млн долларов в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил.

Общая сумма штрафа составляет 11,6 млн долларов, где 5 млн – непосредственно штраф, еще 5 млн – депозит в качестве условного штрафа и 1,6 млн – расходы на работу комиссии по восстановлению ВФЛА. В случае невыплаты штрафа российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать под нейтральным флагом.

«Вокруг ситуации с выплатой штрафа за последние несколько дней разгорелась большая шумиха, полная непонятных вбросов со ссылками на странные и невнятные источники.

Могу сказать, что переговоры с World Athletics, начавшиеся в первый же день моего президентства, не останавливались и продолжаются и по сей день. Работаем в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами – ОКР (Олимпийским комитетом России), Минспортом РФ, РУСАДА (Российским антидопинговым агентством).

По состоянию на 1 июля денежных средств на выплату штрафов, выставленных World Athletics, у ВФЛА нет. Хочу отметить, что сумма, требуемая к выплате, значительно больше той цифры, которая сейчас муссируется в СМИ.

Да, в последние дни мы слышали не одно громкое заявление о желании финансово поддержать нас в этот сложный момент, но эти обещания в конкретные денежные поступления пока не превратились. ВФЛА же, к сожалению, по объективным причинам сейчас не имеет достаточных материальных ресурсов, чтобы самостоятельно решить проблему задолженности.

Всем нашим многочисленным критикам могу сказать, что с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано не просто многое, было сделано все возможное. Я не буду перечислять количество наших обращений и говорить о том объеме работы, который мы сделали, ведь деньги, к сожалению, не найдены.

Пандемию коронавируса и связанный с ней экономический кризис сбрасывать со счетов тоже не надо. При всем этом я надеюсь на здравый смысл со стороны World Athletics в решении вопросов российской легкой атлетики, особенно с учетом сложной экономической ситуации в мире», – сказал Юрченко.

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