Сергей Шубенков: «Зачем критиковать СССР? Социализма боялись до усрачки. Формат развалился, бывает»

Теги бег сборная России Сергей Шубенков Политика Чемпионат.com брань Легкая атлетика

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал об отношении к социализму. 

– То, что сейчас в мире происходит, показывает, что система не работает.

У нас должно быть так, что ты привел ребенка в секцию, и он туда ходит на постоянной основе. Не тратится на экипировку, поездки, медицину. В легкой атлетике пока еще бесплатно тренируются, а вот в футболе и хоккее – там родители скидываются. Я считаю, так не должно быть.

Зачем критиковать СССР? Уже столько лет прошло, а его все критикуют, он как красная тряпка. У нас только и гоняют страшилки вокруг, разбирайся, врут тебе или нет.

В XX-м веке весь мир был напуган, и боялись до усрачки социализма. Оказалось, что общество объединяется не на правах, а на понятии, что человек человеку друг и товарищ. Результаты сильно хорошие оказались у такого формата. Формат развалился, бывает.

- Не считаете ли утопией, что человек человеку должен быть другом?

– Смотря как воспитать и какие идеи закладывать в голову. Главное, чтобы воспитание не шло вразрез с тем, что у тебя за окном.

Если тебя учат, что человек человеку друг и товарищ, ты будешь так жить, – сказал Шубенков. 

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