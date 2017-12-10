Шубенков о смене гражданства: «Я не готов идти на такое ради шанса выступить на Олимпиаде. Мне и тут хорошо»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами заявил, что не думал о смене гражданства ради шанса выступить на Олимпийских играх.

– Мое дело – к Олимпийским играм подготовиться и приехать выступать. Самое главное было – поехать, и шла борьба именно за это.

- Надеялись ли на допуск в 2020 году?

– Уже все поменялось, и я не помню, но про допуски нам сказали, что будет 10 человек. Международная федерация и наши федерации вели диалог и, судя по нему, движение происходило. Чувства тотального бана не было, да он и не планировался.

- Думали ли о смене гражданства?

– Все эти истории со сменой гражданства – нехорошие. Либо конфликты, либо, как в Кении, когда у тебя в отборе по 80 человек. Такая инициатива должна присутствовать со стороны спортсменов.

Посмотрите на наших натурализованных спортсменов, у них не у всех легкие истории. На такое сейчас идти ради одного шанса на ОИ я не готов, мне и тут хорошо.

Да, есть передряги и непонятки, но история развивается, и видно, что к нам меняется отношение. Они говорят, что были те, кто злоупотреблял, а были и хорошие. Они нас теперь разделяют.

Патриот не тот, кто бьет себя в грудь в встает в позу. Это тот, кто каждый день делает свою работу: на завод ходит, статьи пишет. Не сидит спокойно молчит в тряпочку.

Это просто про каждодневный труд, насколько ты честен с собой и окружающими. Патриот любит свою родину и пытается свою жизнь строить. Свою жизнь надо делать руками каждый день. Это трудно, но по-другому никак.

- Сложно ли быть патриотом с вашими условиями для тренировок?

– Это все частности. Сейчас я могу себе позволить другие условия, но выбираю эти. Не это главное. У нас плохенький стадион, и денег его починить нет, это не значит, что во всей стране так.

Не бывает рая на земле, с подводной лодки не сбежишь. Везде свои нюансы, – сказал Шубенков.

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