IAAF подозревает Ухова и еще 13 россиян в нарушении антидопинговых правил

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 российских атлетов в нарушении антидопинговх правил.
Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).
В число подозреваемых входят олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе – бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все – метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и Люкман Адамс (тройной прыжок).
Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Дела всех 14 атлетов будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS).
По сообщению антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елены Иконниковой, россияне, попавшие под подозрение IAAF, не отстранены и имеют право участвовать в соревнованиях.
«IAAF проводит новую политику прозрачности своей деятельности в рассмотрении дел. Чтобы общественность видела, на каком этапе находится то или иное дело. Они опубликовали статус по этим этапам для каждого спортсмена, придали огласке вид нарушения и текущий этап дела.
Что касается российских спортсменов, то если дело инициировано по докладу Макларена, то временное отстранение не накладывается, поэтому в этом списке есть спортсмены, которые участвуют в соревнованиях», – цитирует Иконникову «Р-Спорт».
Ричард Макларен: «Не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать»