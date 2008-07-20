Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    IAAF подозревает Ухова и еще 13 россиян в нарушении антидопинговых правил

    Теги прыжки в длину бег спортивная ходьба метания допинг сборная России сборная России жен Татьяна Лысенко (Белобородова) прыжки в высоту прыжки с шестом ВФЛА Люкман Адамс Иван Ухов IAAF Юлия Кондакова Татьяна Фирова Светлана Школина CAS Анися Кирдяпкина Ричард Макларен Вера Ганеева Екатерина Галицкая Елена Иконникова Легкая атлетика

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 российских атлетов в нарушении антидопинговх правил. 

    Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

    В число подозреваемых входят олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе – бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все – метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и Люкман Адамс (тройной прыжок).

    Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 

    Дела всех 14 атлетов будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

    По сообщению антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елены Иконниковой, россияне, попавшие под подозрение IAAF, не отстранены и имеют право участвовать в соревнованиях. 

    «IAAF проводит новую политику прозрачности своей деятельности в рассмотрении дел. Чтобы общественность видела, на каком этапе находится то или иное дело. Они опубликовали статус по этим этапам для каждого спортсмена, придали огласке вид нарушения и текущий этап дела.

    Что касается российских спортсменов, то если дело инициировано по докладу Макларена, то временное отстранение не накладывается, поэтому в этом списке есть спортсмены, которые участвуют в соревнованиях», – цитирует Иконникову «Р-Спорт»

    Ричард Макларен: «Не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться