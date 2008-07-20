IAAF подозревает Ухова и еще 13 россиян в нарушении антидопинговых правил

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает 14 российских атлетов в нарушении антидопинговх правил.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

В число подозреваемых входят олимпийский чемпион в прыжках в высоту , Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова (обе – бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все – метание молота), Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции) и (тройной прыжок).

Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе о допинге в российском спорте.

Дела всех 14 атлетов будут рассмотрены в Спортивном арбитражном суде ( ).

По сообщению антидопингового координатора Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Елены Иконниковой, россияне, попавшие под подозрение IAAF, не отстранены и имеют право участвовать в соревнованиях.

проводит новую политику прозрачности своей деятельности в рассмотрении дел. Чтобы общественность видела, на каком этапе находится то или иное дело. Они опубликовали статус по этим этапам для каждого спортсмена, придали огласке вид нарушения и текущий этап дела.

Что касается российских спортсменов, то если дело инициировано по докладу Макларена, то временное отстранение не накладывается, поэтому в этом списке есть спортсмены, которые участвуют в соревнованиях», – цитирует Иконникову «Р-Спорт».

Ричард Макларен: «Не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать»