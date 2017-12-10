Премьер-министр Японии предложит МОК перенести Олимпиаду-2020 на следующий год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит главе Международного олимпийского комитета ( ) Томасу Баху рассмотреть вариант с переносом Олимпиады-2020 в Токио на следующий год, сообщает японский канал NHK.

Сегодня Абэ и Бах проводят телефонные переговоры по поводу возможного переноса Игр-2020 из-за распространения коронавируса по всему миру.

Ранее власти Японии и МОК заявляли, что пройдет вовремя – с 24 июля по 9 августа. Но накануне МОК сообщил, что окончательное решение по турниру будет принято в течение 4 недель.

Я верю, что МОК бьется за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии