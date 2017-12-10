Сегодня премьер-министр Японии обсудит с главой МОК вопрос о возможном переносе Олимпиады-2020

Теги МОК Томас Бах Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет телефонные переговоры с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом по поводу Олимпиады-2020 в Токио.

Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа, однако из-за пандемиии коронавируса Национальные олимпийские комитеты призывают отложить проведение турнира. Об этом заявили комитеты США, Новой Зеландии, Испании, Франции, Австралии и других стран. НОК Канады сообщил, что не пошлет своих спортсменов в Токио.

Разговор между Абэ и Бахом назначен на сегодня, начало – 14.00 по московскому времени.

Как сообщает Sankei, власти Японии ведут переговоры с МОК о переносе турнира не более чем на один год.

Я верю, что МОК бьется за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии

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