Сегодня премьер-министр Японии обсудит с главой МОК вопрос о возможном переносе Олимпиады-2020

Сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет телефонные переговоры с главой Международного олимпийского комитета ( ) Томасом Бахом по поводу Олимпиады-2020 в Токио.

Игры должны пройти с 24 июля по 9 августа, однако из-за пандемиии коронавируса Национальные олимпийские комитеты призывают отложить проведение турнира. Об этом заявили комитеты США, Новой Зеландии, Испании, Франции, Австралии и других стран. НОК Канады сообщил, что не пошлет своих спортсменов в Токио.

Разговор между Абэ и Бахом назначен на сегодня, начало – 14.00 по московскому времени.

Как сообщает Sankei, власти Японии ведут переговоры с МОК о переносе турнира не более чем на один год.

Я верю, что МОК бьется за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии