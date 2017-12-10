Международная федерация легкой атлетики готова изменить даты проведения чемпионата мира-2021 в случае переноса Олимпиады на год

Теги чемпионат мира по легкой атлетике МОК World Athletics (IAAF) Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) сообщила о готовности изменить даты проведения чемпионата мира 2021 года, если Олимпийские игры будут перенесены на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

Чемпионат мира по легкой атлетике должен пройти в американском Юджине с 6 по 15 августа.

«World Athletics уже обсуждала с оргкомитетом чемпионата мира вопрос о возможности переноса Олимпийских игр на следующий год.

Организаторы заверили, что они будут работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира в альтернативные даты, если это понадобится», – заявили в федерации.

В оргкомитете подтвердили готовность перенести турнир на другие даты, если Международный олимпийский комитет (МОК) перенесет Токио-2020 на следующий год.

Я верю, что МОК бьется за Олимпиаду не только ради денег. Главная ценность – возрождение спорта после пандемии

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