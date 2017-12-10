Леонид Тягачев: «Отказываться от Олимпиады не собираемся, но и против здоровья своих спортсменов не пойдем»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев прокомментировал отказ Канады и Австралии от участия в Олимпиаде-2020 в Токио из-за коронавируса.

«Отказаться от Олимпиады можно и по политическим вопросам, и потому что команда не такая сильная. Австралия и Канада не лидеры в большом спорте, хотя отдельные спортсмены есть.

Наша задача — это ждать до последнего и готовиться к . Нам нужно ехать, но при правильном решении МОК.

Позиция Австралии и Канады — это личное решение олимпийского комитета и правительства.

Против здоровья своих спортсменов мы не пойдем, но отказываться от Олимпиады мы не собираемся», – рассказал Тягачев.

в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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