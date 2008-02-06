Поздняков об участии России в Играх-2020: «Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Но ОКР точно повезет команду в Токио»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены в любом случае поедут на летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года отстранило Россию от всех международных соревнований из-за допингового скандала, но российская сторона оспорит это решение в суде (CAS).

«Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Что остается неизменным – ОКР повезет команду российских олимпийцев в Токио. Не думаю, что возможен бойкот с нашей стороны.

Другое дело, что коронавирус в Азии заставляет тревожиться. Недаром оргкомитет Игр-2020 создал рабочую группу по этому вопросу. МОК не сомневается в проведении Игр, но эта ситуация может скорректировать наши планы», – рассказал Поздняков в эфире «Матч ТВ».

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