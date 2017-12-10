Организаторы Олимпийских игр в Токио не намерены вносить изменения в план проведения Игр, несмотря на вспышку коронавируса на территории Японии.

«Игры пройдут так, как планировалось, не будет никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять решение об отмене или переносе», – заявила заместитель генерального директора оргкомитета Игр в Токио Кацура Эне.

Отмечается, что после многолетней подготовки к Играм, на которую было потрачено около 12 млрд долларов, японская сторона стремится избежать опасений, что соревнования могут быть отменены, отложены или перенесены в другое место.

Ранее в СМИ появилась информация, что организаторы рассматривают возможность переноса Игр на полгода-год, но Эне отрицает это: «Никаких дебатов по этому поводу не происходит».

На данный момент в Японии зафиксировано более 200 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, 5 человек умерли.

Коронавирус ломает мировой спорт: в Китае отменили ЧМ по легкой атлетике, теннисные турниры и «Формулу E», на очереди – «Ф-1»