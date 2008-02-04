Новым главой ВФЛА станет бизнесмен Юрченко. Видимость конкуренции ему составят Борзаковский, Бутов и еще 4 представителя легкой атлетики («Весь спорт»)

Теги сборная России сборная России жен Юрий Борзаковский ВФЛА Олег Курбатов Михаил Бутов Михаил Гусев Юлия Тарасенко Евгений Юрченко Легкая атлетика

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) станет бизнесмен Евгений Юрченко, сообщает агентство «Весь спорт». 

Выборная конференция ВФЛА пройдет 28 февраля в Москве. Выдвижение кандидатов завершилось 29 января в полночь. Имена кандидатов ВФЛА назовет 13 февраля. 

В настоящее время Юрченко является членом Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, в прошлом был генеральным директором «Связьинвеста» и первым вице-губернатором Воронежской области.

«Его кандидатура была согласована в Администрации Президента РФ (как минимум, на уровне помощника Президента РФ Игоря Левитина)», – сообщает агентство. 

Также кандидатами на пост президента ВФЛА стали и.о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко, менеджер легкоатлетов Михаил Гусев, бывший вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский, генеральный директор фит-лиги «Гераклион», бывший генеральный секретарь и член президиума ВФЛА Михаил Бутов, член президиума ВФЛА Андрей Шляпников и президент Федерации легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов.

Наша атлетика рискует потерять даже нейтральный флаг. Единственный выход – снести федерацию

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья