Новым главой ВФЛА станет бизнесмен Юрченко. Видимость конкуренции ему составят Борзаковский, Бутов и еще 4 представителя легкой атлетики («Весь спорт»)

Новым главой федерации легкой атлетики (ВФЛА) станет бизнесмен Евгений Юрченко, сообщает агентство «Весь спорт».

Выборная конференция ВФЛА пройдет 28 февраля в Москве. Выдвижение кандидатов завершилось 29 января в полночь. Имена кандидатов ВФЛА назовет 13 февраля.

В настоящее время Юрченко является членом Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, в прошлом был генеральным директором «Связьинвеста» и первым вице-губернатором Воронежской области.

«Его кандидатура была согласована в Администрации Президента РФ (как минимум, на уровне помощника Президента РФ Игоря Левитина)», – сообщает агентство.

Также кандидатами на пост президента ВФЛА стали и.о. президента ВФЛА Юлия Тарасенко, менеджер легкоатлетов Михаил Гусев, бывший вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский, генеральный директор фит-лиги «Гераклион», бывший генеральный секретарь и член президиума ВФЛА Михаил Бутов, член президиума ВФЛА Андрей Шляпников и президент легкой атлетики Москвы, бывший вице-президент ВФЛА Олег Курбатов.

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