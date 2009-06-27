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Колобков о возможном открытии 100 допинговых дел в отношении россиян: «Если будут доказательства, то спортсменов накажут индивидуально»

Теги допинг сборная России сборная России жен МОК ВФЛА IAAF Павел Колобков Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что возможное открытие 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов не повлияют на выступление сборной.

Ранее глава WADA Крэйг Риди на сессии МОК заявил, что организация прогнозирует открытие свыше 100 допинговых дел в отношении россиян после проверки данных московской антидопинговой лаборатории. 

«Бывают нарушения, если они будут выявлены и доказаны, то нарушители будут наказаны индивидуально. Допинг – это не только российская, это мировая проблема», – сказал Колобков.

Кроме того, министр поделился мнением о процессе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА имела серьезные проблемы, больше 100 человек были дисквалифицированы повторно. Федерация сделала определенные выводы, заменен весь состав федерации. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждем решения IAAF», – добавил чиновник.

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