Колобков о возможном открытии 100 допинговых дел в отношении россиян: «Если будут доказательства, то спортсменов накажут индивидуально»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что возможное открытие 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов не повлияют на выступление сборной.

Ранее глава WADA Крэйг Риди на сессии МОК заявил, что организация прогнозирует открытие свыше 100 допинговых дел в отношении россиян после проверки данных московской антидопинговой лаборатории.

«Бывают нарушения, если они будут выявлены и доказаны, то нарушители будут наказаны индивидуально. Допинг – это не только российская, это мировая проблема», – сказал Колобков.

Кроме того, министр поделился мнением о процессе восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА имела серьезные проблемы, больше 100 человек были дисквалифицированы повторно. Федерация сделала определенные выводы, заменен весь состав федерации. Думаю, ВФЛА готова к восстановлению, ждем решения IAAF», – добавил чиновник.