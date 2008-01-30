Экс-президент ВФЛА Балахничев об отстранении от международных стартов: «Надо подумать о своих турнирах. В Китае Спартакиада имеет рейтинг не меньше, чем чемпионаты мира»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев высказал мнение о возможном полном исключении ВФЛА из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а также о недопуске россиян к международным стартам.

– Предложения по кандидатам на должность главы ВФЛА должны были быть направлены до 29 января. Не думаете, что теперь кандидаты начнут самоустраняться? Ведь вряд ли кто-то захочет пачкать руки.

– Речь идет не только о работе на международной арене. Есть же и внутренние дела. Я проработал почти 25 лет, федерация несла ответственность за многие вопросы.

К сожалению, эта холодная война между нами и США с Европой привела к тому, что спорт оказался частью этой войны, так как он был частью государственной политики. Вы прекрасно понимаете, что эта война ведется с государственной политикой России. Спорт оказался самой незащищенной частью этой российской политики.

Не надо бороться с нефтяными государственными компаниями, образованием, со здравоохранением. Достаточно было ударить по спорту, который имеет огромный международный резонанс.

На мой взгляд, форма существования международной федерации давно устарела. Получая миллиардные спонсорские контракты, будучи общественной организацией, делают, что хотят, и не несут никакой ответственности. Нынешний мировой спорт – сплошные скандалы, которые ничто не остановит.



– А может, плюнуть на все и самоустраниться? Закрыться от мирового спорта и проводить Спартакиады внутри России.

– Не нужно возвращаться в 40-е годы прошлого века. Мы до 1952 года жили без международного спорта и прекрасно проводили соревнования внутри страны.

Просто надо подумать о своих турнирах, которые проводим. Президент России давно поручил Минспорту провести такую Спартакиаду, где будет соревноваться наш резерв, который не попадает на международные старты.

В Китае местная Спартакиада имеет рейтинг не меньше, чем чемпионаты мира. И там все атлеты в обязательном порядке принимают в ней участие. Участвуют все, даже чемпионы мира. Уровень и количество участников достигают уровня Олимпиады. И мы зря отказались от проведения Спартакиады, – сказал Балахничев.

ВФЛА может быть полностью исключена из World Athletics

В нашей легкой атлетике, наконец, добрались до босса: поймали на фальсификации, он покрывал лидера сборной

Франция выдала ордер на арест Валентина Балахничева. Это только начало!