Валентин Балахничев: «После того как замочили российских спортсменов, биологические паспорта оказались не нужны»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Валентин Балахничев рассказал о подозрительных результатах иностранных спортсменов, восстановлении ВФЛА и антидопинговой культуре в России.

Об иностранцах

«Постоянно ходили слухи. Они часто ходят вокруг неожиданных результатов. Многие ведь просто исчезли из спорта. Помните ? Человек ушел на пике карьеры. Или, если о британцах, выступала в марафоне с результатами 2:15, чисто мужскими. Иногда такие высокие результаты просто не оправданы ничем.

У IAAF есть биологические паспорта спортсменов, они вводились на основе российских данных – и атлеты подписывали бумагу о том, что это научный эксперимент. А потом он для многих россиян так плачевно закончился.

На основании статистики делались выводы об антидопинговых нарушениях. А куда этот паспорт теперь исчез? На его основании IAAF не принимает никаких решений. От него отказались? После того, как, простите, замочили российских спортсменов, он, видимо, оказался не нужен».

О восстановлении ВФЛА

«IAAF нарушила свои же условия из дорожной карты, которая была выполнена. Мы же заплатили деньги, якобы потраченные IAAF на антидопинговую работу. Можно подумать, у них в бюджете не было заложено на это средств. Я как бывший казначей знаю, как это устроено. Наш платеж был использован. Перевели деньги, и они сразу сказали – извините, до свидания.

Надо было сделать как с ПАСЕ, где мы сказали: «Сначала восстанавливайте, потом платим деньги». Я вижу, что нет никакого настроения у IAAF закрыть это дело. Сигналов о том, что нас восстановят, нет».

Об антидопинговой культуре

«Что касается культуры – это слово вообще тут ни при чем. Какая культура к чертовой матери, когда речь о допинге? Здесь должны по-другому строиться отношение.

На мой взгляд, должна работать всероссийская программа, которая сделает допинг бесполезным. Никто не говорит об экономике, а надо убирать мотив. Зарплаты, гонорары зависели и в мою бытность от результатов», – сказал Балахничев.

В 2014-м IAAF скрыла допинг британских топ-легкоатлетов. Среди них был призер Олимпиады

Да, Россию действительно могут отстранить от Игр-2020. У МОК есть все основания