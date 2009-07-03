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Валентин Балахничев: «После того как замочили российских спортсменов, биологические паспорта оказались не нужны»

Теги допинг сборная России сборная России жен Валентин Балахничев ВФЛА IAAF Дэвид Рудиша сборная Великобритании жен сборная Кении Легкая атлетика

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев рассказал о подозрительных результатах иностранных спортсменов, восстановлении ВФЛА и антидопинговой культуре в России.

Об иностранцах

«Постоянно ходили слухи. Они часто ходят вокруг неожиданных результатов. Многие ведь просто исчезли из спорта. Помните Дэвида Рудишу? Человек ушел на пике карьеры. Или, если о британцах, выступала в марафоне Пола Рэдклифф с результатами 2:15, чисто мужскими. Иногда такие высокие результаты просто не оправданы ничем.

У IAAF есть биологические паспорта спортсменов, они вводились на основе российских данных – и атлеты подписывали бумагу о том, что это научный эксперимент. А потом он для многих россиян так плачевно закончился.

На основании статистики делались выводы об антидопинговых нарушениях. А куда этот паспорт теперь исчез? На его основании IAAF не принимает никаких решений. От него отказались? После того, как, простите, замочили российских спортсменов, он, видимо, оказался не нужен».

О восстановлении ВФЛА

«IAAF нарушила свои же условия из дорожной карты, которая была выполнена. Мы же заплатили деньги, якобы потраченные IAAF на антидопинговую работу. Можно подумать, у них в бюджете не было заложено на это средств. Я как бывший казначей знаю, как это устроено. Наш платеж был использован. Перевели деньги, и они сразу сказали – извините, до свидания.

Надо было сделать как с ПАСЕ, где мы сказали: «Сначала восстанавливайте, потом платим деньги». Я вижу, что нет никакого настроения у IAAF закрыть это дело. Сигналов о том, что нас восстановят, нет».

Об антидопинговой культуре

«Что касается культуры – это слово вообще тут ни при чем. Какая культура к чертовой матери, когда речь о допинге? Здесь должны по-другому строиться отношение.

На мой взгляд, должна работать всероссийская программа, которая сделает допинг бесполезным. Никто не говорит об экономике, а надо убирать мотив. Зарплаты, гонорары зависели и в мою бытность от результатов», – сказал Балахничев.

В 2014-м IAAF скрыла допинг британских топ-легкоатлетов. Среди них был призер Олимпиады

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