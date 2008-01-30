Сидорова – ВФЛА: «Как вам совесть позволяет писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов? Вы отстаиваете только свои личные интересы»

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала ответ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на обвинения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).
«Сколько еще мы будем молчать? Просто посмотрите, что они делают и как они распоряжаются нашими карьерами.
В ответ на то, что допуски начнут рассматривать и продолжат процесс восстановления федерации в правах в случае, если бывшее руководство признает свою вину по делу Лысенко, они полностью все отрицают, отрицают грубо и с претензиями, тем самым обрекая нас с вами на то, что мы останемся и без Олимпиады и без соревнований вообще на все ближайшие годы, но зато будем выступать на «Русской Зиме» до самой старости.
ВФЛА, очнитесь, подумайте хоть немного, прежде чем публиковать свои пресс-релизы! От этого слишком много зависит, зависит судьба всей легкой атлетики в России и это сейчас не просто слова – это реальность!
Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов?! Пока что вы отстаиваете только свои личные интересы, а страдают тысячи спортсменов, тренеров и наших болельщиков.
Это недопустимо. Согласна и полностью поддерживаю слова Маши Ласицкене о том, что нынешнее руководство должно быть отстранено от любых контактов с World Athletics и другой деятельности, иначе мы все можем вешать шиповки на гвоздик и заканчивать с пустыми надеждами», – написала Сидорова.
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Сколько ещё мы будем молчать?🤷🏼♀️ Просто посмотрите, что они делают и как они распоряжаются нашими карьерами. В ответ на то, что допуски начнут рассматривать и продолжат процесс восстановление федерации в правах в случае, если бывшее руководство признаёт свою вину по делу Лысенко, они полностью всё отрицают, отрицают грубо и с претензиями, тем самым обрекая нас с вами на то, что мы останемся и без Олимпиады и без соревнований вообще на все ближайшие годы, но зато будем выступать на Русской Зиме до самой старости💪🏼❄️ @rusaf_official очнитесь, подумайте хоть немного прежде чем публиковать свои пресс-релизы! От этого слишком много зависит, зависит судьба всей легкой атлетики в России и это сейчас не просто слова-это реальность! Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов?! Пока что вы отстаиваете только свои личные интересы, а страдают тысячи спортсменов, тренеров и наших болельщиков. Это недопустимо🙅🏼♀️ Согласна и полностью поддерживаю слова Маши Ласицкене @lasitskene.maria о том, что нынешнее руководство должно быть отстранено от любых контактов с World Athletics @worldathletics и другой деятельности, иначе мы все можем вешать шиповки на гвоздик и заканчивать с пустыми надеждами. #roadtosomewhere
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