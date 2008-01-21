Министр спорта Колобков не войдет в новое правительство РФ. Основной кандидат на замену – глава Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин

Теги Сергей Кущенко Павел Колобков Олег Матыцин FISU Политика Легкая атлетика

Исполняющий обязанности министра спорта России Павел Колобков не войдет в состав нового правительства. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров.

«Колобкова в новом правительстве не будет», – сообщает источник РБК.

Наиболее вероятный кандидат на пост министра спорта – президент Федерации международного студенческого спорта (FISU), бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Олег Матыцин.

Другие кандидаты – президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Также сообщается, что Минспорта планируется реорганизовать в агентство: «Проект о переводе министерства в агентство планируется давно. Если бы не допинговый скандал с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), то он уже был бы начат».

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