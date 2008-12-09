Вице-президент WADA: «Если мы не применим санкции, которые заставят российских лидеров признать факты, как мы можем быть уверены, что система изменится?»

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Линда Хеллеланд отреагировала на решение исполкома WADA отстранить Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

На заседании исполкома было принято решение, что российские спортсмены, допущенные до Игр, будут выступать без флага, гимна и другой национальной символики.

«Я хотела санкций, которые не могут быть смягчены. Боюсь, этого недостаточно. Мы обязаны сделать это для чистых спортсменов – осуществить максимально строгое наказание», – написала Хеллеланд в твиттере.

Также Хеллеланд продемонстрировала свою сегодняшнюю речь на заседании исполкома WADA.

«Я поддерживаю полный запрет. Это может заставить российское руководство осознать всю серьезность созданного ими беспорядка – для себя и спортсменов. Это будет означать, что Россия отстранена от Игр в Токио и Пекине и лишена возможности принимать крупные мероприятия.

WADA не должно принимать санкции, которые не являются в должной мере значительными и сильными.

Если мы не применим санкции, которые действительно разбудят российских лидеров, привлекут их к ответственности и заставят признать факты – как мы можем быть уверены, что система когда-либо изменится?» – говорится в выступлении Хеллеланд.

❌ ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Что России делать дальше? Можно ли опротестовать решение ВАДА? Шанс на возвращение флага есть