Станислав Поздняков: «Противники участия России в Олимпиаде оказывают давление на МОК»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что противники участия России в через СМИ оказывают давление на Международный олимпийский комитет ( ).

Российские спортсмены могут быть отстранены от Игр-2020 в Токио, если Российское антидопинговое агентство ( ) вновь будет лишено статуса соответствия.

«Решение прогнозировать сложно. Факт того, что исполком состоится 9 декабря, говорит о том, что наша группа экспертов и эксперты со стороны , видимо, не нашли консенсуса. Мне сложно об этом говорить, поскольку технических деталей я не знаю.

Что ожидает ? В этой части наши ожидания однозначны, что подтверждается позицией президента МОК и крайне негативной реакцией наших извечных оппонентов, которые в СМИ начинают оказывать давление, в том числе на МОК», – сказал Поздняков.

«Со спортсменами мы ни планов А, ни планов B, ни планов C не обсуждали. Единственный план, который обсуждался – полноценное участие нашей страны в Олимпиаде в Токио. Других вариантов мы не рассматриваем», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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