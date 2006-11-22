Станислав Поздняков: «Противники участия России в Олимпиаде оказывают давление на МОК»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что противники участия России в Олимпиаде через СМИ оказывают давление на Международный олимпийский комитет (МОК). 

Российские спортсмены могут быть отстранены от Игр-2020 в Токио, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет лишено статуса соответствия. 

«Решение прогнозировать сложно. Факт того, что исполком состоится 9 декабря, говорит о том, что наша группа экспертов и эксперты со стороны WADA, видимо, не нашли консенсуса. Мне сложно об этом говорить, поскольку технических деталей я не знаю.

Что ожидает ОКР? В этой части наши ожидания однозначны, что подтверждается позицией президента МОК и крайне негативной реакцией наших извечных оппонентов, которые в СМИ начинают оказывать давление, в том числе на МОК», – сказал Поздняков. 

«Со спортсменами мы ни планов А, ни планов B, ни планов C не обсуждали. Единственный план, который обсуждался – полноценное участие нашей страны в Олимпиаде в Токио. Других вариантов мы не рассматриваем», – цитирует Позднякова «Р-Спорт». 

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