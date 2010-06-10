Президент ОКР: «Сколько еще Ласицкене, Шубенкову, Сидоровой расплачиваться за проступки других?»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил сожаление по поводу решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

«Безусловно, в российской легкой атлетике проблем еще много, есть случаи нарушения антидопинговых правил. Но, во-первых, эти случаи – единичные, они совершенно точно не носят системного характера. Во-вторых, их становится все меньше, а меры по отношению к виновным ужесточаются. Добиться всего и сразу невозможно, но мы планомерно, шаг за шагом, решаем проблемы.

Как известно, WADA передает информацию по результатам в соответствующие федерации, которые дальше выносят решения по каждому конкретному случаю, но ведь речь идет о нарушениях прошлых лет, за которые ВФЛА как раз отстранили, и персональной ответственности лиц, вина которых может быть установлена.

А какое это имеет отношение к праву Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой или любых других чистых атлетов выступать сейчас в составе национальной команды под российским флагом? Сколько им еще расплачиваться за проступки других?

Ведь речь идет о судьбах людей, некоторые закончили карьеру из-за того, что не видели для себя дальнейших перспектив, это настоящая спортивная трагедия», – заявил Поздняков.

Поздняков планирует провести рабочую встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, на которой обсудит решение совета IAAF по продлению отстранения ВФЛА, сообщает ТАСС.

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