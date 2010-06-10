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Президент ОКР: «Сколько еще Ласицкене, Шубенкову, Сидоровой расплачиваться за проступки других?»

Теги допинг сборная России сборная России жен Станислав Поздняков ВФЛА ОКР IAAF ТАСС Легкая атлетика

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил сожаление по поводу решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Безусловно, в российской легкой атлетике проблем еще много, есть случаи нарушения антидопинговых правил. Но, во-первых, эти случаи – единичные, они совершенно точно не носят системного характера. Во-вторых, их становится все меньше, а меры по отношению к виновным ужесточаются. Добиться всего и сразу невозможно, но мы планомерно, шаг за шагом, решаем проблемы.

Как известно, WADA передает информацию по результатам в соответствующие федерации, которые дальше выносят решения по каждому конкретному случаю, но ведь речь идет о нарушениях прошлых лет, за которые ВФЛА как раз отстранили, и персональной ответственности лиц, вина которых может быть установлена.

А какое это имеет отношение к праву Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова, Анжелики Сидоровой или любых других чистых атлетов выступать сейчас в составе национальной команды под российским флагом? Сколько им еще расплачиваться за проступки других?

Ведь речь идет о судьбах людей, некоторые закончили карьеру из-за того, что не видели для себя дальнейших перспектив, это настоящая спортивная трагедия», – заявил Поздняков.

Поздняков планирует провести рабочую встречу с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, на которой обсудит решение совета IAAF по продлению отстранения ВФЛА, сообщает ТАСС. 

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