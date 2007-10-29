Microsoft сообщила об атаках хакеров Fancy Bear на антидопинговые организации

Корпорация Microsoft заявила о взломе компьютеров антидопинговых агентств хакерами. Они атаковали сети как минимум 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций, сообщает The New York Times со ссылкой на Microsoft.

Предполагается, что атаки приурочены к периоду, когда WADA изучает объяснения России по поводу базы данных Московской лаборатории. Информация, переданная в январе-2019 российскими властями, не соответствует базе WADA.

Согласно Microsoft, атаки начались 16 сентября – за несколько дней до того, как WADA сообщило о возможных санкциях в отношении России. Microsoft не назвала жертв атак, но сообщила, что некоторые из них были успешны.

По версии источника, атаки осуществляла «поддерживаемая государством хакерская группа Fancy Bear». Ее считают причастной к взломам компьютеров антидопинговых структур и чиновников в период с 2014-го по 2018-й.

В 2018-м глава Microsoft Брэд Смит назвал Fancy Bear «группой, широко ассоциируемой с российском правительством».

Представитель WADA не сообщил, что в ходе атаки пострадали системы агентства.

Исполнительный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что его организация подверглась кибератаке в начале октября: «Ничего не произошло, но атаки – это новая норма», – заявил Тайгер в интервью New York Post.

Глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что ему ничего неизвестно о кибератаках.

В Microsoft прокомментировали информацию о попытках взлома: «Поскольку мир предвкушает Олимпиаду-2020, мы подумали, что важно делиться информацией о новом раунде этой деятельности», – заявил Том Берт, корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности и доверию клиентов.

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