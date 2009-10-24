Депутат Госдумы Свищев: «Закон Родченкова – не про допинг, а про установление законодательной гегемонии США в мировом спорте»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал принятие в США закона имени (RADA), направленного на борьбу с допингом.

«Надо вчитаться в этот закон, чтобы понять, что он вообще не про допинг, а про установление законодательной гегемонии США в мировом спорте.

Почему в названии закона фигурирует фамилия Родченкова, который возглавлял лабораторию, изготавливавшую и сбывавшую запрещенные препараты? Да потому, что Родченков выступил против России – главного конкурента США в спорте.

США пытаются распространить американское законодательство на все международные соревнования с участием своих атлетов. То есть любой, кто посягнет на американскую спортивную индустрию, если его таковым признают, может быть оштрафован или арестован.

Как это может выглядеть в действительности? Очень просто. Если американский спортсмен проиграл, то его соперников могут обвинить в нарушении антидопинговых правил. А дальше, в зависимости от тяжести обвинений, может быть и штраф, и экстрадиция в США и даже тюремное заключение. Это уж как решит американский суд.

А проигравший американский спортсмен получит денежную компенсацию и победу в соревновании. Иными словами, конгресс принял абсолютно политический документ, который внесет в мировой спорт еще больший хаос.



Именно в США популярные лиги НФЛ, НБА, НХЛ не подчиняются правилам , и антидопинговые проверки там почти не проводятся», – сказал Свищев.

Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова о борьбе с допингом