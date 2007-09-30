Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. 30 сентября. Ласицкене поборется за золото в прыжках в высоту и другие финалы дня

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны 6 комплектов медалей.
Россиянка Мария Ласицкене выступит в прыжках в высоту.
Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике
Доха, Катар
30 сентября
Прыжки в высоту, женщины – 20.30
Российская участница: Мария Ласицкене.
Метание диска, мужчины – 21.15
5000 м, мужчины – 21.20
3000 м с/п, женщины – 21.50
800 м, женщины – 22.10
400 м с/б, мужчины – 22.40
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.
Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике