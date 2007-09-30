Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике. 30 сентября. Ласицкене поборется за золото в прыжках в высоту и другие финалы дня

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе будут разыграны 6 комплектов медалей.

Россиянка Мария Ласицкене выступит в прыжках в высоту.

Чемпионат мира-2019 по легкой атлетике

Доха, Катар

30 сентября

Прыжки в высоту, женщины – 20.30

Российская участница: Мария Ласицкене.

Метание диска, мужчины – 21.15

5000 м, мужчины – 21.20

3000 м с/п, женщины – 21.50

800 м, женщины – 22.10

400 м с/б, мужчины – 22.40

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.

Календарь и расписание финалов чемпионата мира-2019 по легкой атлетике