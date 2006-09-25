Татьяна Лебедева: «Внутри у Ласицкене чувствуется паника. Вместо ЧМ она грузит себя мрачной темой, запустить ли процесс смены гражданства»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в длину прокомментировала критические заявления Александра Менькова и Марии Ласицкене в адрес руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Не хотела бы оказаться на их месте. Вполне допускаю, что Мария, которая уже пропустила одну , сделает все, чтобы не проехать мимо следующей. Не думаю, что она сменит спортивное гражданство, это непростая процедура, но прорваться на Игры под белым флагом она постарается.

Внутри у Марии чувствуется паника. Вместо чемпионата мира Ласицкене грузит себя мрачной темой, запустить ли процесс смены гражданства или нет. Дай-то бог, чтобы это не помешало бы ей в Дохе, не сгорела бы», – сказала Лебедева.

В 2017 году Лебедева после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине. В связи с допинговым скандалом она была пожизненно отстранена от работы во Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), где состояла членом исполнительного комитета.

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