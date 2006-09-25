Татьяна Лебедева: «Внутри у Ласицкене чувствуется паника. Вместо ЧМ она грузит себя мрачной темой, запустить ли процесс смены гражданства»

Олимпийская чемпионка Афин-2004 в прыжках в длину Татьяна Лебедева прокомментировала критические заявления Александра Менькова и Марии Ласицкене в адрес руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Не хотела бы оказаться на их месте. Вполне допускаю, что Мария, которая уже пропустила одну Олимпиаду, сделает все, чтобы не проехать мимо следующей. Не думаю, что она сменит спортивное гражданство, это непростая процедура, но прорваться на Игры под белым флагом она постарается.
Внутри у Марии чувствуется паника. Вместо чемпионата мира Ласицкене грузит себя мрачной темой, запустить ли процесс смены гражданства или нет. Дай-то бог, чтобы это не помешало бы ей в Дохе, не сгорела бы», – сказала Лебедева.
В 2017 году Лебедева после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине. В связи с допинговым скандалом она была пожизненно отстранена от работы во Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), где состояла членом исполнительного комитета.
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