Александр Меньков: «Пока во главе ВФЛА будут люди, ставящие на первое место свои интересы, будет продолжаться этот позор»

Чемпион мира-2013 в прыжках в длину россиянин Александр Меньков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

«Сегодняшнее решение не восстанавливать ВФЛА было абсолютно предсказуемым. Все идет по одному и тому же сценарию.

Как только подходит время к рассмотрению, обязательно что-то всплывает. И меня это вообще не удивляет. Зачем мы нужны там, если мы не нужны здесь.

К нам, спортсменам, относятся как к списанному материалу. Есть несколько человек, которые могут выступать, и хорошо. И так сойдет. А остальные пусть сидят и помалкивают. Россия большая, вырастим новых. Вот она, правда.

И пока во главе федерации будут стоять люди, ставящие на первое место свои интересы, а не интересы спортсменов и страны, так и будет продолжаться этот позор», – написал Меньков.