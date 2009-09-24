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Александр Меньков: «Пока во главе ВФЛА будут люди, ставящие на первое место свои интересы, будет продолжаться этот позор»

Теги прыжки в длину допинг сборная России ВФЛА IAAF Александр Меньков Легкая атлетика

Чемпион мира-2013 в прыжках в длину россиянин Александр Меньков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

«Сегодняшнее решение не восстанавливать ВФЛА было абсолютно предсказуемым. Все идет по одному и тому же сценарию.

Как только подходит время к рассмотрению, обязательно что-то всплывает. И меня это вообще не удивляет. Зачем мы нужны там, если мы не нужны здесь.

К нам, спортсменам, относятся как к списанному материалу. Есть несколько человек, которые могут выступать, и хорошо. И так сойдет. А остальные пусть сидят и помалкивают. Россия большая, вырастим новых. Вот она, правда.

И пока во главе федерации будут стоять люди, ставящие на первое место свои интересы, а не интересы спортсменов и страны, так и будет продолжаться этот позор», – написал Меньков. 

 
 
 
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Сегодняшнее решение, не восстанавливать ВФЛА, было абсолютно предсказуемым. Все идёт по одному и тому же сценарию. Как только подходит время к рассмотрению, обязательно что – то всплывает. И меня это вообще не удивляет. Зачем мы нужны там, если мы не нужны здесь. К нам, спортсменам, относятся, как к списанному материалу. Есть несколько человек которые могут выступать, и хорошо . И так сойдёт. А остальные пусть сидят и помалкивают. Россия Большая, вырастим новых. Вот она – Правда . И пока во главе Федерации, будут стоять люди , ставящие свои интересы на первое место, а не интересы спортсменов и страны, так и будет продолжаться этот Позор!!!

Публикация от MENKOV ALEXANDR (@menkov_long_jump)

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