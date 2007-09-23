Представитель WADA: «До отстранения России от Олимпиады еще далеко. Мы совершенно не на этой стадии»

Представитель Всемирного антидопингового агентства ( ) Джеймс Фитцджеральд рассказал, в чем суть претензий к России и на какой стадии находится рабочий процесс.

Ранее стало известно, что WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и может отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения несоответствий.

– Если РУСАДА лишат статуса соответствия, то российских спортсменов в Токио не будет?

– До этого еще далеко. Идет рабочий процесс, я не могу спекулировать на тему его результатов. Сейчас России дано три недели на то, чтобы объяснить: почему есть несоответствия в данных.

Как только появятся объяснения, эксперты, изучающие базу, их оценят и придут к некоей точке зрения. Они отправят отчет Комитету по соответствию WADA.

Он сделает рекомендацию или выработает свое мнение и передаст его в исполнительный комитет WADA. Мы сейчас в начале этого пути.

– Но все это не будет значить, что Россия автоматически лишается права участия в Олимпиаде? До этого еще далеко?

– Верно. Мы еще совершенно не на этой стадии.

– Что за нестыковки в данных московской лаборатории? Вы подозреваете, что какая-то информация удалена или исправлена?

– Я могу сказать, что есть разница между базой московской лаборатории, которая была получена WADA в 2017 году от информатора, и версией базы, которая была выгружена работниками WADA из лаборатории в январе 2019-го. Это вроде бы одна и та же база. Почему есть разночтения? Это вопрос.

Его и задают расследователи: почему какой-то информации недостает? Или почему есть изменения в информации? Она же должна быть идентичная, так? Но я не знаю всех деталей. Это мое понимание ситуации, – сказал Фитцжеральд.

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