Станислав Поздняков: «Медведева сыграла одну из ключевых ролей в восстановлении ОКР»

Президент Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков объяснил, почему фигуристка Евгения Медведева стала послом команды на летних Играх-2020 в Токио.

«Идея вытекала из непростых времен, когда была сложная обстановка во время Игр в . Мы с честью прошли этот сложный период все вместе, в конце февраля ОКР был восстановлен в правах, что позволяет нам участвовать в соревнованиях под нашим флагом.

Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая участвовала в двух основных мероприятиях – заседании исполкома и в предпоследний день ОИ в Пхенчхане, где мы вместе с Женей представляли Россию. Женя блестяще выступила и очаровала не только своей естественной красотой и результатами, но и знанием дела. Это тоже помогло ОКР восстановиться в правах.

Весьма логичным и естественным смотрится выбор как посла олимпийской сборной России на ОИ в Токио. Я очень рад, что Женя согласилась принять это предложение, несмотря на то, что она решила продолжить карьеру», – сказал Поздняков.

Фигуристка Медведева стала послом команды России на летней Олимпиаде-2020 в Токио

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