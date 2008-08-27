Станислав Поздняков: «Медведева сыграла одну из ключевых ролей в восстановлении ОКР»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему фигуристка Евгения Медведева стала послом команды на летних Играх-2020 в Токио.
«Идея вытекала из непростых времен, когда была сложная обстановка во время Игр в Пхенчхане. Мы с честью прошли этот сложный период все вместе, в конце февраля ОКР был восстановлен в правах, что позволяет нам участвовать в соревнованиях под нашим флагом.
Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая участвовала в двух основных мероприятиях – заседании исполкома МОК и в предпоследний день ОИ в Пхенчхане, где мы вместе с Женей представляли Россию. Женя блестяще выступила и очаровала не только своей естественной красотой и результатами, но и знанием дела. Это тоже помогло ОКР восстановиться в правах.
Весьма логичным и естественным смотрится выбор Евгении Медведевой как посла олимпийской сборной России на ОИ в Токио. Я очень рад, что Женя согласилась принять это предложение, несмотря на то, что она решила продолжить карьеру», – сказал Поздняков.
Фигуристка Медведева стала послом команды России на летней Олимпиаде-2020 в Токио
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