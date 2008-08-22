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Рекордсмен мира в беге на 60 м американец Коулмен пропустил три допинг-теста за последний год

Теги допинг Усэйн Болт сборная США USADA Кристиан Коулмен Легкая атлетика

Американский бегун Кристиан Коулмен, который в 2018 году установил мировой рекорд на дистанции 60 м (6,34), пропустил три допинг-теста за последний год.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

По правилам Антидопингового агентства США (USADA) легкоатлету грозит дисквалификация до двух лет, что ставит под угрозу участие Коулмена в предстоящем чемпионате мира и Олимпийских играх-2020. 

В настоящее время юридическая команда легкоатлета оспаривает одно из предполагаемых нарушений.

23-летний Коулмен – двукратный серебряный призер чемпионата мира 2017 года (100 м, эстафета 4 по 100 м), а также чемпион мира в помещении на дистанции 60 м. В 2017 году на дистанции 100 м он опередил Усейна Болта, ставшего третьим, выиграл тот забег американец Джастин Гэтлин.

В 2018 году Коулмен показал на 100 м результат 9,79, что сделало его седьмым среди быстрейших бегунов в истории на этой дистанции.

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