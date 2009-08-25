Кристиан Коулмен: «Уверен, ситуация с пропусками допинг-тестов прояснится, и я выступлю на чемпионате мира»

Американский бегун Кристиан Коулмен, в 2018 году установивший мировой рекорд на дистанции 60 м, уверен, что выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Ранее стало известно, что Коулмен мог пропустить три допинг-теста за последний год.

Юридическая команда спортсмена в настоящее время оспаривает один из пропусков. Слушания по делу состоятся 4 сентября.

«Я не тот парень, который принимает какие бы то ни было биодобавки. Поэтому я никогда не беспокоюсь о сдаче допинг-тестов. Я могу сдавать их в любое время.

Сообщения о нарушениях, которые широко распространились, просто не соответствуют действительности.

Уверен, что предстоящие слушания прояснят этот вопрос, и я выступлю на чемпионате мира в Дохе этой осенью.

Через некоторое время после слушаний я буду свободно отвечать на вопросы по этому поводу, но пока я должен хранить молчание о ходе процесса», – сказал Коулмен.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Рекордсмен мира в беге на 60 м американец Коулмен пропустил три допинг-теста за последний год