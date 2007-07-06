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IAAF готова сотрудничать с бразильскими властями по делу Бубки

Теги МОК Сергей Бубка IAAF Александр Попов Рио-2016 ТАСС Легкая атлетика

Пресс-служба Международной федерации легкой атлетики (IAAF) сообщила, что организация готова сотрудничать с бразильскими властями по делу о возможной причастности Сергея Бубки к продаже голосов при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр-2016. 

Бубка занимает должность первого вице-президента IAAF. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел заявления бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о получении взяток перед выборами столицы Олимпиады-2016.

Кабрал заявил, что взятки получили девять членов МОК, в том числе Александр Попов и Сергей Бубка.

«Сергей Бубка категорически опроверг это утверждение. IAAF продолжает тесно сотрудничать с французским расследованием, и также готова сотрудничать с бразильскими властями, если у них возникнет такая необходимость», – сообщил представитель IAAF.

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