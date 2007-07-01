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Балахничев – о британских спортсменах, допинг которых могла скрывать IAAF: «Я такого письма не писал»

Теги допинг Валентин Балахничев ВФЛА Ламине Диак IAAF сборная Великобритании сборная Великобритании жен Хабиб Сиссе Легкая атлетика

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев заявил, что в июле 2014 года не писал письмо о списке британских легкоатлетов, допинг которых скрыла IAAF.

Накануне немецкий канал ARD сообщил, что в ходе расследования парижской прокуратуры была обнаружена переписка Балахничева и юриста экс-главы IAAF Ламине Диака Хабиба Сиссе, где говорится о списке британских спортсменов, в чьих паспортах крови обнаружены явные признаки допинговых нарушений.

«Могу вас заверить, что речь идет о письме, которое не идентифицировано, я такого письма не писал. При этом мне странно видеть сообщения о том, что я избегаю следствия. 2 марта 2017 года из Франции ко мне приезжали представители прокуратуры, в течение всего дня пять человек допрашивали меня как свидетеля.

Я предоставил ответы на все вопросы, в том числе по поводу этого письма. И сейчас удивляет, почему в опубликованных материалах не говорится об этом.

Теперь я все узнаю из прессы, получается довольно странный способ общения, через слив материалов. И, что интересно, вскоре после этого следуют официальные заявления – они умело используют силу «четвертой власти», – сказал Балахничев.

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8 британских легкоатлетов брали награды в Пекине-2008 и Лондоне-2012. IAAF могла скрыть допинг одного из них

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