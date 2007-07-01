Балахничев – о британских спортсменах, допинг которых могла скрывать IAAF: «Я такого письма не писал»

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Валентин Балахничев заявил, что в июле 2014 года не писал письмо о списке британских легкоатлетов, допинг которых скрыла IAAF.

Накануне немецкий канал ARD сообщил, что в ходе расследования парижской прокуратуры была обнаружена переписка Балахничева и юриста экс-главы IAAF Ламине Диака Хабиба Сиссе, где говорится о списке британских спортсменов, в чьих паспортах крови обнаружены явные признаки допинговых нарушений.

«Могу вас заверить, что речь идет о письме, которое не идентифицировано, я такого письма не писал. При этом мне странно видеть сообщения о том, что я избегаю следствия. 2 марта 2017 года из Франции ко мне приезжали представители прокуратуры, в течение всего дня пять человек допрашивали меня как свидетеля.

Я предоставил ответы на все вопросы, в том числе по поводу этого письма. И сейчас удивляет, почему в опубликованных материалах не говорится об этом.

Теперь я все узнаю из прессы, получается довольно странный способ общения, через слив материалов. И, что интересно, вскоре после этого следуют официальные заявления – они умело используют силу «четвертой власти», – сказал Балахничев.

В 2014-м IAAF скрыла допинг британских топ-легкоатлетов. Среди них был призер Олимпиады

8 британских легкоатлетов брали награды в Пекине-2008 и Лондоне-2012. IAAF могла скрыть допинг одного из них