Шубенков о призыве Ласицкене отправить руководство ВФЛА в отставку: «Она разочарована, но я не сторонник разгонять всех и сразу»

Чемпион мира в беге на 110 м с/б заявил, что уже не задумывается над тем, вернут ли российским легкоатлетам флаг на международных соревнованиях.

«Я уже не думаю об этом. Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав , я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн. Но, чем все закончилось на данный момент, вы знаете сами.

Для меня это было сюрпризом, но реагирую на все происходящее спокойно.

В 2016-м, когда история начиналась, вникал, скрупулезно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под российским флагом.

– Вы спокойны, а вот ваша коллега высказывается очень эмоционально…

– Думаю, ее можно понять и простить. Чувствуется, что она разочарована и, пожалуй, имеет на это полное право.

Но лично я не сторонник разгонять всех и сразу. На мой взгляд, это неконструктивно, прежде чем кого-то менять, нужно найти им хорошую замену», – сказал Шубенков.

Ранее двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

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