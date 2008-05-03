«Бриллиантовая лига». Семеня, Гулиев, Амос, Кендрикс и Ибаргуэн одержали победы, другие результаты

Сегодня в Дохе (Катар) прошел первый этап лиги».

«Бриллиантовая лига»

1-й этап

Доха, Катар

Мужчины

200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,99

2. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,19

3. Аарон Браун (Канада) – 20,20

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,29 (лучший результат сезона в мире)

2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.44,50

3. Донаван Брейзер (США) – 1.44,70

1500 м

1. Элайя Манангои (Кения) – 3.32,21 (лучший результат сезона в мире)

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.32,47

3. Бетвел Бирген (Кения) – 3.33,12

3000 м с/п

1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.07,22 (лучший результат сезона в мире)

2. Хиллари Бор (США) – 8.08,41

3. Леонард Бетт (Кения) – 8.08.61

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,80

2. Тиаго Браз (Бразилия) – 5,71

3. Сейто Ямамото (Япония) – 5,61

Диск

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 70,56 (лучший результат сезона в мире)

2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,90

3. Эхсан Хадади (Иран) – 66,78

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,13

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,06

3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,60

Женщины

100 м с/б

1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,66

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,73

3. Шарика Нэлвис (США) – 12,78

200 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,26 (лучший результат сезона в мире)

2. Джамиль Самуэль (Голландия) – 22,90

3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 23,14

400 м с/б

1. Далайла Мухаммад (США) – 53,61 (лучший результат сезона в мире)

2. Эшли Спенсер (США) – 54,72

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,82

800 м

1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.54,98 (лучший результат сезона в мире)

2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.57,75

3. Эджи Уилсон (США) – 1.58,83...

6. Маргарет Вамбуи (Кения) – 2.00,61

3000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 8.25,60 (лучший результат сезона в мире)

2. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 8.26,20

3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.29,02

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,91

3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,91

Прыжки в длину

1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 6,76

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,74

3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,73