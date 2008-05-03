«Бриллиантовая лига». Семеня, Гулиев, Амос, Кендрикс и Ибаргуэн одержали победы, другие результаты

Сегодня в Дохе (Катар) прошел первый этап «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
1-й этап
Доха, Катар
Мужчины
200 м
1. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,99
2. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,19
3. Аарон Браун (Канада) – 20,20
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,29 (лучший результат сезона в мире)
2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.44,50
3. Донаван Брейзер (США) – 1.44,70
1500 м
1. Элайя Манангои (Кения) – 3.32,21 (лучший результат сезона в мире)
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.32,47
3. Бетвел Бирген (Кения) – 3.33,12
3000 м с/п
1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.07,22 (лучший результат сезона в мире)
2. Хиллари Бор (США) – 8.08,41
3. Леонард Бетт (Кения) – 8.08.61
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,80
2. Тиаго Браз (Бразилия) – 5,71
3. Сейто Ямамото (Япония) – 5,61
Диск
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 70,56 (лучший результат сезона в мире)
2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,90
3. Эхсан Хадади (Иран) – 66,78
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,13
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,06
3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,60
Женщины
100 м с/б
1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,66
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,73
3. Шарика Нэлвис (США) – 12,78
200 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,26 (лучший результат сезона в мире)
2. Джамиль Самуэль (Голландия) – 22,90
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 23,14
400 м с/б
1. Далайла Мухаммад (США) – 53,61 (лучший результат сезона в мире)
2. Эшли Спенсер (США) – 54,72
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,82
800 м
1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.54,98 (лучший результат сезона в мире)
2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.57,75
3. Эджи Уилсон (США) – 1.58,83...
6. Маргарет Вамбуи (Кения) – 2.00,61
3000 м
1. Хеллен Обири (Кения) – 8.25,60 (лучший результат сезона в мире)
2. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 8.26,20
3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.29,02
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,91
3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,91
Прыжки в длину
1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 6,76
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,74
3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,73