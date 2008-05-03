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    «Бриллиантовая лига». Семеня, Гулиев, Амос, Кендрикс и Ибаргуэн одержали победы, другие результаты

    Теги прыжки в длину бег метания результаты прыжки в высоту прыжки с шестом толкание ядра сборная США сборная США жен сборная Японии сборная Великобритании жен сборная Кении сборная Кении жен сборная Украины жен сборная Болгарии жен сборная Ямайки жен сборная Швеции сборная Швеции жен сборная Эквадора сборная Марокко Бриллиантовая лига Рамиль Гулиев сборная Бразилии сборная ЮАР жен Кастер Семеня сборная Нигерии жен сборная Австралии жен Блессинг Окагбаре Катерине Ибаргуэн Эхсан Хадади Найджел Амос Алекс Киньонес Хеллен Онсандо Обири Франсин Нийонсаба сборная Канады сборная Ирана Гензебе Дибаба Аарон Браун Далайла Мухаммад сборная Турции сборная Голландии жен Анна Рыжикова сборная Колумбии сборная Ботсваны Дина Эшер-Смит Даниэлль Уильямс Шарика Нэлвис Марина Бех Томас Уолш сборная Новой Зеландии Сэм Кендрикс Тиаго Браз да Силва Эшли Спенсер Райан Краузер Маргарет Вамбуи Мирела Демирева Элайя Манангои Донаван Брейзер Соуфиане Эль Баккали Даниэль Штоль Тимоти Черуйот Эджи Уилсон Эрика Кинси Брук Стреттон Ярослава Магучих Бетвел Бирген Эммануэль Корир Дарлан Романи Тоби Амусан Джамиль Самуэль сборная Австрии Хиллари Бор Леонард Бетт Сейто Ямамото Лукас Вайссхайдингер Лилиан Ренгерук Легкая атлетика

    Сегодня в Дохе (Катар) прошел первый этап «Бриллиантовой лиги».

    «Бриллиантовая лига»

    1-й этап

    Доха, Катар

    Мужчины

    200 м

    1. Рамиль Гулиев (Турция) – 19,99
    2. Алекс Киньонес (Эквадор) – 20,19
    3. Аарон Браун (Канада) – 20,20

    800 м

    1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,29 (лучший результат сезона в мире)
    2. Эммануэль Корир (Кения) – 1.44,50
    3. Донаван Брейзер (США) – 1.44,70

    1500 м

    1. Элайя Манангои (Кения) – 3.32,21 (лучший результат сезона в мире)
    2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.32,47
    3. Бетвел Бирген (Кения) – 3.33,12

    3000 м с/п

    1. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.07,22 (лучший результат сезона в мире)
    2. Хиллари Бор (США) – 8.08,41
    3. Леонард Бетт (Кения) – 8.08.61

    Прыжки с шестом 

    1. Сэм Кендрикс (США) – 5,80
    2. Тиаго Браз (Бразилия) – 5,71
    3. Сейто Ямамото (Япония) – 5,61

    Диск

    1. Даниэль Штоль (Швеция) – 70,56 (лучший результат сезона в мире)
    2. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,90
    3. Эхсан Хадади (Иран) – 66,78

    Толкание ядра

    1. Райан Краузер (США) – 22,13
    2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,06
    3. Дарлан Романи (Бразилия) – 21,60

    Женщины

    100 м с/б

    1. Даниэлль Уильямс (Ямайка) – 12,66
    2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,73
    3. Шарика Нэлвис (США) – 12,78

    200 м

    1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,26 (лучший результат сезона в мире)
    2. Джамиль Самуэль (Голландия) – 22,90
    3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 23,14

    400 м с/б

    1. Далайла Мухаммад (США) – 53,61 (лучший результат сезона в мире)
    2. Эшли Спенсер (США) – 54,72
    3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,82

    800 м

    1. Кастер Семеня (ЮАР) – 1.54,98 (лучший результат сезона в мире)
    2. Франсин Нийонсаба (Бурунди) – 1.57,75
    3. Эджи Уилсон (США) – 1.58,83...
    6. Маргарет Вамбуи (Кения) – 2.00,61

    3000 м

    1. Хеллен Обири (Кения) – 8.25,60 (лучший результат сезона в мире)
    2. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 8.26,20
    3. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.29,02

    Прыжки в высоту

    1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
    2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,91
    3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,91

    Прыжки в длину

    1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 6,76
    2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,74
    3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,73

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