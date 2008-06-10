Реклама 18+
Реклама 18+

Иоланда Чен: «Из легкой атлетики все разбежались – кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще – в футбол»

Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF Иоланда Чен Дмитрий Шляхтин Легкая атлетика

Чемпионка мира, известный телекомментатор Иоланда Чен считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена в правах при нынешнем руководстве.

Накануне Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать ВФЛА, ограниченную в правах с ноября 2015 года. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Еще больше я убеждаюсь в том, что нужно обязательно реформировать ВФЛА. Президент должен уйти, поскольку он нарушает регламент, занимая несколько должностей. Шляхтин – из другой области и ничего не понимает в легкой атлетике, не знает людей. Ему нужно оставить место тому, кто знает, что делать, и хотя бы попытается исправить положение.

При нынешнем руководстве ВФЛА не восстановят. Надо срочно проводить реформу! Всему руководству нужно уйти в отставку и провести внеочередные выборы по регламенту, чтобы федерацию возглавили незапятнанные и не вызывающих оскомину у международных структур люди из легкой атлетики. Они смогут договориться и с дисквалифицированными тренерами, чтобы они не работали.

Это будет совершенно другой уровень отношений и внутри федерации, взаимодействия с тренерами и спортсменами, и коммуникации с IAAF.

Из легкой атлетики все разбежались – кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще – в футбол! Все разбежались из-за того, что творится у нас в федерации.

Самое неприятное – если наша легкая атлетика остается в таком статусе, то федерация не должна проводить никакой работы. С IAAF спортсмены работают напрямую, а руководители просто сидят и получают деньги», – сказала Чен.

Нашей атлетике в 10-й раз продлили бан. Допинг-свита до сих пор в деле, а боссы под подозрением

Да, Россию действительно могут отстранить от Игр-2020. У МОК есть все основания

В легкой атлетике – допинг и безнадега. Путин торопит с возвращением, а РУСАДА за разгон всего руководства

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться