Иоланда Чен: «Из легкой атлетики все разбежались – кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще – в футбол»

Чемпионка мира, известный телекомментатор Иоланда Чен считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) не будет восстановлена в правах при нынешнем руководстве.

Накануне Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) принял решение не восстанавливать ВФЛА, ограниченную в правах с ноября 2015 года. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, продолжат выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Еще больше я убеждаюсь в том, что нужно обязательно реформировать ВФЛА. Президент должен уйти, поскольку он нарушает регламент, занимая несколько должностей. Шляхтин – из другой области и ничего не понимает в легкой атлетике, не знает людей. Ему нужно оставить место тому, кто знает, что делать, и хотя бы попытается исправить положение.

При нынешнем руководстве ВФЛА не восстановят. Надо срочно проводить реформу! Всему руководству нужно уйти в отставку и провести внеочередные выборы по регламенту, чтобы федерацию возглавили незапятнанные и не вызывающих оскомину у международных структур люди из легкой атлетики. Они смогут договориться и с дисквалифицированными тренерами, чтобы они не работали.

Это будет совершенно другой уровень отношений и внутри федерации, взаимодействия с тренерами и спортсменами, и коммуникации с IAAF.

Из легкой атлетики все разбежались – кто массажем занимается, кто частным извозом, кто вообще – в футбол! Все разбежались из-за того, что творится у нас в федерации.

Самое неприятное – если наша легкая атлетика остается в таком статусе, то федерация не должна проводить никакой работы. С IAAF спортсмены работают напрямую, а руководители просто сидят и получают деньги», – сказала Чен.

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