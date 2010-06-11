Чемпион Европы Даниил Цыплаков: «Спортсмены в заднице, а у федерации легкой атлетики все хорошо»

Чемпион Европы в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков считает, что руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) не предпринимает достаточно усилий для восстановления.

«Четыре года мы, спортсмены, сидим в отстранении, при этом мы не нарушали антидопинговых правил и не давали вообще никаких поводов. Получается, мы отдуваемся за грехи руководства или еще чьи-то. Грубо говоря, в заднице сейчас находятся именно спортсмены, а у федерации все хорошо. Она как существовала, так и существует.

Есть, конечно, еще момент патриотизма: всем хочется выступать под своим флагом и слышать свой гимн. Но по крайней мере, у тех, у кого есть допуск, сохраняется соревновательная практика. Они хотя бы понимают, ради чего тренируются.

У меня нет ощущения, что за нас борются и что каждый конкретный спортсмен что-то значит. В федерации сидят спокойно, молчат, всех все устраивает. Какие-то медали приходят, Ласицкене и Шубенков выигрывают. Отчитываться за результаты остальных не надо, команда же не допущена.

Я возвращался в сектор после двух операций, пропускал два года. Наверное, это было не просто так? Мне очень больно и обидно от того, что сейчас происходит.

Если четыре года все стоит на месте, логично предположить, что в федерации что-то не так. Может, им не хватает авторитета, или энтузиазма, или еще чего-то, я не знаю! Но очевидно, что нужно что-то менять», – сказал Цыплаков.

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