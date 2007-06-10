Чемпион Европы Цыплаков: «Предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали IAAF, и отгулять на них банкет в Монако на яхте»

Чемпион Европы в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков прокомментировал продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

«В ноябре у нас будет юбилей! 4 года, как ВФЛА отстранена. 4 года, как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты!

Хочу поздравить всех таких же, как я, – бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению.

Я все-таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали , и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета IAAF», – написал Цыплаков.

Также Цыплаков в своем инстаграме запустил опрос, в котором предложил подписчикам придумать, куда можно было бы направить деньги, отданные IAAF.

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