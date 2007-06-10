Чемпион Европы Цыплаков: «Предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали IAAF, и отгулять на них банкет в Монако на яхте»

Чемпион Европы в помещении в прыжках в высоту Даниил Цыплаков прокомментировал продление отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«В ноябре у нас будет юбилей! 4 года, как ВФЛА отстранена. 4 года, как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты!
Хочу поздравить всех таких же, как я, – бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению.
Я все-таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали IAAF, и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета IAAF», – написал Цыплаков.
Также Цыплаков в своем инстаграме запустил опрос, в котором предложил подписчикам придумать, куда можно было бы направить деньги, отданные IAAF.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В ноябре у нас будет юбилей!!))) 🥳🥳🥳4 года как ВФЛА отстранена) 4 года как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе герое Жуковском и боремся за грамоты!) хочу поздравить всех таких же как я бессовестных и нечестных спортсменов причастных к нашему отстранению) я все таки предлагаю вернуть 3 миллиона долларов, которые отдали ИААФ и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где нибудь в Монако на яхте🛥🛳🥃🍸🍹Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ.
Нашей атлетике в 10-й раз продлили бан. Допинг-свита до сих пор в деле, а боссы под подозрением