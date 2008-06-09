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Глава рабочей группы IAAF: «Мы не заинтересованы в дальнейшем затягивании восстановления ВФЛА»

Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА WADA IAAF Руне Андерсен ТАСС Легкая атлетика

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен прокомментировал решение Совета организации не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

«Как только мы получим отчет из Athletics Integrity Unit (о результатах перепроверки проб), то будем действовать быстро.

Мы не заинтересованы в том, чтобы и дальше затягивать этот процесс, мы считаем, что он и так длится очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешились», – сказал Андерсен.

«WADA получило базу данных и пробы из московской лаборатории, большинство материалов оно передаст AIU 18 июня.

Пока не известно, насколько долго продлится изучение этих данных», – отметил норвежец.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за мгногочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.

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