Глава рабочей группы IAAF: «Мы не заинтересованы в дальнейшем затягивании восстановления ВФЛА»

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) Руне Андерсен прокомментировал решение Совета организации не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики ( ).

«Как только мы получим отчет из Athletics Integrity Unit (о результатах перепроверки проб), то будем действовать быстро.

Мы не заинтересованы в том, чтобы и дальше затягивать этот процесс, мы считаем, что он и так длится очень долго. Мы бы действительно хотели, чтобы эта ситуация разрешились», – сказал Андерсен.

«WADA получило базу данных и пробы из московской лаборатории, большинство материалов оно передаст AIU 18 июня.

Пока не известно, насколько долго продлится изучение этих данных», – отметил норвежец.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за мгногочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных турнирах под нейтральным флагом.