Екатерина Конева: «Из-за отстранения ВФЛА я потеряла очень много призовых. Могла бы купить две квартиры в Сочи»

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала, что неучастие в международных стартах из-за отсутствуя допуска от отражается на финансовом положении спортсменов.

«Некоторые люди из руководства федерации, не хочу даже называть их фамилий, всячески убеждали нас, что все будет хорошо. Я очень надеялась и настраивалась, что нас выпустят на международные соревнования.

А теперь получается, ничего не поменялось? Видимо, наша федерация делает что-то не то или не так... Это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где.

О’кей, если у IAAF есть какие-то вопросы к федерации, так и отстраните ее. Но спортсмены-то ни в чем не виноваты! Почему нельзя дать нам хотя бы нейтральный статус, чтобы мы имели возможность нормально заниматься своей профессией?

Получается, я всю жизнь посвятила спорту, а теперь только из-за проблем с нашей федерацией должна уйти? Многие, кстати, так и поступают, сейчас среди спортсменов моего поколения вообще уходят очень многие. Мотивации нет, заработков нет – какой смысл?

Думаю, за последние два года я как минимум могла бы купить себе две квартиры в Сочи. То есть я реально потеряла очень много. Например, в прошлом году я со своим результатом могла бы поехать на чемпионат Европы и выиграть его.

Но наша федерация никак не поощрила спортсменов, оставшихся без этого старта. Я неоднократно предлагала провести альтернативный турнир, чтобы спортсмены, которые не были допущен до чемпионата, могли выступить и заработать какие-то деньги.

Если вот сейчас федерация понимает, что мы уже точно не едем на чемпионат мира, почему бы не собрать спонсоров и не провести альтернативный турнир? Помогите спортсменам хоть как-то просуществовать это время. Но видимо, снова ничего не изменится», – сказала Конева.

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