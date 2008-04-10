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    Клишина о жизни в США: «У меня гражданство России и менять его на американское я не собираюсь. В душе всегда буду русским человеком»

    Теги прыжки в длину чемпионат мира сборная России жен ВФЛА IAAF Дарья Клишина Легкая атлетика

    Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что хотела бы выступить на чемпионате мира-2019 в Дохе под российским флагом, а не в качестве нейтрального спортсмена.

    – Вы пропустили два зимних сезона, летний. Казалось бы, столько времени прошло. Но сейчас возвращаетесь, а ВФЛА по-прежнему на особом положении и наши спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    – Да, это все уже слишком затянулось. Хотелось бы видеть какие-то перемены. Особенно в преддверии таких больших стартов, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Помимо хорошего результата в этом сезоне я надеюсь услышать российский гимн на стадионе.

    – Вы уже пять лет живете вне России и можете посмотреть на ситуацию несколько отстраненно. Понимаете, почему это все так долго длится?

    – Мое личное мнение: мало чего делалось, когда это только началось. В ноябре 2015 года, когда все закручивалось, не было предпринято каких-то серьезных действий, чтобы купировать ситуацию. Все пустили на самотек и процесс так затянулся. Мне кажется, если бы большая и резкая работа была проделана мгновенно, нам всем сейчас было бы проще.

    – Верите, что к Дохе ситуация изменится?

    – Надеюсь. Но с IAAF что-то прогнозировать достаточно сложно.

    – Американцы известны своей патриотичностью. У многих на домах флаги. Вы тоже любите российскую символику, все помнят вашу резиночку в цветах триколора на чемпионате Европы в Белграде. В Атланте у вас висит, скажем, флаг на стене?

    – Мне не нужна дополнительная символика для напоминания, что я из России. И так это всегда помню. Дома мы разговариваем только на русском. В Америке у меня много русскоговорящих друзей. Так что какие-то дополнительные атрибуты – это лишнее.

    В душе я всегда буду русским человеком. У меня гражданство России и менять его на американское я не собираюсь. Если я живу в США и занимаюсь у американского тренера, это не означает, что я забываю откуда родом, – рассказала Клишина.

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