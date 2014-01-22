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    Крупные супермаркеты Японии перестанут продавать порнографию. Все из-за Токио-2020

    Теги Кубок мира Токио-2020 Легкая атлетика

    Крупнейшие сети супермаркетов в Японии 7-Eleven Japan и Lawson временно перестанут продавать порнографические журналы и мангу в своих магазинах.

    Это сделано для того, чтобы не портить имидж страны в глазах многочисленных туристов, которые приедут на Кубок мира регби-2019 и летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

    Полностью продажа подобных материалов прекратится в августе 2019 года.

    Компании также надеются, что подобные меры создадут более благоприятную обстановку в магазинах для женщин и детей.

    Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года, Олимпиада – с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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