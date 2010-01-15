Юрий Ганус: «Кто бы что ни говорил, WADA уже сделало заявление: они будут исходить из того, что Россия пропустила оговоренный срок – 31 декабря»

Глава Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с пропуском дедлайна по передаче данных московской антидопинговой лаборатории специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

– Сегодня или завтра комитет по соответствию проведет заседание для вынесения рекомендации Исполкому WADA. Чего нам ждать?

– Это сложно предсказать. РУСАДА технически полностью соответствует стандартам WADA. Мы получили подтверждение еще 27 марта 2018 года. У нас был проведен положительный аудит 11-12 декабря 2018 года.

Вторым вопросом была организация доступа в Московскую лабораторию. Кто бы что ни говорил, WADA уже сделало заявление: они будут исходить из того, что Россия пропустила оговоренный срок – 31 декабря. Я не видел документов с другими сроками.

– Если 22 января Исполком WADA лишит РУСАДА соответствия, возможна будет какая-то апелляция?

– А на базе чего?! Формально, Россия пропустила срок, установленный Исполкомом WADA. Если сейчас будет сорвана процедура передачи материалов, то это только подтвердит нарушение.

– Все в руках главы Комитета по соответствию WADA Джонатана Тэйлора. Что вы можете сказать про него?

– Это принципиальный человек и отличный юрист. Я его глубоко уважаю. Он будет принимать решение в составе Комитета по соответствию WADA, исходя из своего профессионального убеждения и реальной ситуации, основываясь на общей системе ценностей. Тейлор ратовал за продление срока передачи материалов лаборатории для того, чтобы разобраться в сути и в глубине допингового кризиса, имеющего отношение к Московской лаборатории, а не ограничиться формальными санкциями в отношении РУСАДА, не имеющего никакого отношения к лаборатории.

Хотя в начале января многие уже требовали наказать РУСАДА. Несмотря на то, что даже первый Президент WADA Ричард Паунд призывал никого не линчевать. Чтобы разобраться в ситуации до конца. Тэйлор тоже тогда заявил: «Мы хотим решить вопрос по сути».