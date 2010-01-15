Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Юрий Ганус: «Кто бы что ни говорил, WADA уже сделало заявление: они будут исходить из того, что Россия пропустила оговоренный срок – 31 декабря»

    Теги WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Юрий Ганус Джонатан Тэйлор Легкая атлетика

    Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал ситуацию с пропуском дедлайна по передаче данных московской антидопинговой лаборатории специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

    – Сегодня или завтра комитет по соответствию проведет заседание для вынесения рекомендации Исполкому WADA. Чего нам ждать?

    – Это сложно предсказать. РУСАДА технически полностью соответствует стандартам WADA. Мы получили подтверждение еще 27 марта 2018 года. У нас был проведен положительный аудит 11-12 декабря 2018 года. 

    Вторым вопросом была организация доступа в Московскую лабораторию. Кто бы что ни говорил, WADA уже сделало заявление: они будут исходить из того, что Россия пропустила оговоренный срок – 31 декабря. Я не видел документов с другими сроками.

    – Если 22 января Исполком WADA лишит РУСАДА соответствия, возможна будет какая-то апелляция?

    – А на базе чего?! Формально, Россия пропустила срок, установленный Исполкомом WADA. Если сейчас будет сорвана процедура передачи материалов, то это только подтвердит нарушение.

    – Все в руках главы Комитета по соответствию WADA Джонатана Тэйлора. Что вы можете сказать про него?

    – Это принципиальный человек и отличный юрист. Я его глубоко уважаю. Он будет принимать решение в составе Комитета по соответствию WADA, исходя из своего профессионального убеждения и реальной ситуации, основываясь на общей системе ценностей. Тейлор ратовал за продление срока передачи материалов лаборатории для того, чтобы разобраться в сути и в глубине допингового кризиса, имеющего отношение к Московской лаборатории, а не ограничиться формальными санкциями в отношении РУСАДА, не имеющего никакого отношения к лаборатории. 

    Хотя в начале января многие уже требовали наказать РУСАДА. Несмотря на то, что даже первый Президент WADA Ричард Паунд призывал никого не линчевать. Чтобы разобраться в ситуации до конца. Тэйлор тоже тогда заявил: «Мы хотим решить вопрос по сути». 

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться