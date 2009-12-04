IAAF исключила из дорожной карты по восстановлению ВФЛА пункт о признании доклада Макларена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) исключила из дорожной карты по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) требование признать доклад .

«Мы изучили данные доклада комиссии Самуэля Шмида, которые были признаны Россией. Мы считаем, что доклад Шмида практически идентичен докладу Макларена. Мы считаем этот пункт выполненным.

Мы учли и позицию по этому вопросу, нам было сложно с ней не согласиться», – заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Руне Андерсен.

Для восстановления статуса ВФЛА требуется выполнение двух условий^ должны быть оплачены расходы IAAF и предоставлен доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории.

IAAF в девятый раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики