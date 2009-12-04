IAAF исключила из дорожной карты по восстановлению ВФЛА пункт о признании доклада Макларена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) исключила из дорожной карты по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) требование признать доклад Ричарда Макларена.
«Мы изучили данные доклада комиссии Самуэля Шмида, которые были признаны Россией. Мы считаем, что доклад Шмида практически идентичен докладу Макларена. Мы считаем этот пункт выполненным.
Мы учли и позицию WADA по этому вопросу, нам было сложно с ней не согласиться», – заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению Руне Андерсен.
Для восстановления статуса ВФЛА требуется выполнение двух условий^ должны быть оплачены расходы IAAF и предоставлен доступ к пробам московской антидопинговой лаборатории.
IAAF в девятый раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики