IAAF в девятый раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Сегодня прошло заседание совета IAAF, на котором в очередной раз рассматривался вопрос статуса ВФЛА. На пресс-конференции по итогам заседания глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что российская организация не будет восстановлена в правах.

Как сообщает Inside The Games, данное решение принято в связи с тем, что WADA и федерации пока не получили доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Членство ВФЛА в IAAF приостановлено с ноября 2015 года после выхода доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Спортсмены, получившие допуск от IAAF, имеют право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.