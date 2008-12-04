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    IAAF в девятый раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

    Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF Легкая атлетика

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

    Сегодня прошло заседание совета IAAF, на котором в очередной раз рассматривался вопрос статуса ВФЛА. На пресс-конференции по итогам заседания глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что российская организация не будет восстановлена в правах.

    Как сообщает Inside The Games, данное решение принято в связи с тем, что WADA и федерации пока не получили доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

    Членство ВФЛА в IAAF приостановлено с ноября 2015 года после выхода доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Спортсмены, получившие допуск от IAAF, имеют право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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