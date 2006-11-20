Бывшая бегунья Альминова стала министром спорта Кировской области. Она дважды была дисквалифицирована за допинг

Бывшая российская бегунья Анна Альминова была назначена министром спорта и молодежной политики Кировской области.

С 2016 по 2018 год Альминова занимала пост заместителя министра спорта региона.

В 2010 году Альминова была дисквалифицирована на 3 месяца за употребление псевдоэфедрина. Тогда спортсменка объяснила попадание запрещенного препарата в свой организм тем, что приняла лекарство от простуды, в котором содержался псевдоэфедрин.

Позже Альминова получила дисквалификацию на 2 года и 6 месяцев из-за аномальных показателей биопаспорта. Все ее результаты с 16 февраля 2009 года были аннулированы, в том числе – победа на дистанции 1500 м на зимнем чемпионате Европы.