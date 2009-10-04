Британское правительство заявило, что Главное разведывательное управление России (ГРУ, официальное название – Главное управление Генерального штаба) несет ответственность за кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В сентябре 2016 года WADA подверглось атакам со стороны хакеров, что привело к публикации конфиденциальных медицинских данных спортсменов. Документы из базы данных WADA были опубликованы на сайте хакерской группы Fancy Bears.

«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию, проводимую ГРУ, российской военной разведкой, о беспорядочных и безрассудных кибератаках, направленных на политические институты, бизнес, медиа и спорт.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) установил, что ряд киберпреступников, проводящих атаки по всему миру, фактически являются ГРУ.

Кибератаки, организованные ГРУ, пытались подорвать международный спортивный институт WADA, нарушить работу транспортных систем на Украине, дестабилизировать демократические государства, нацеливались на бизнес.

Кампания ГРУ направлена на то, чтобы подорвать международное право и международные институты», – говорится в заявлении.

По мнению британских властей, ГРУ взломало базы WADA и опубликовало информацию о терапевтических исключениях зарубежных спортсменов, чтобы отвлечь внимание от допингового скандала в России.

«Действия ГРУ безрассудны и неизбирательны: они пытаются сорвать и вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы нанести вред российским компаниям и гражданам своей страны.

Наше послание понятно: вместе с нашими союзниками мы будем реагировать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность», – отметил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.