Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты
22 апреля в Санкт-Петербурге прошел пятый (заключительный) день финала Кубка России по плаванию.
Плавание
Санкт-Петербург
Женщины
50 м, баттерфляй
1. Дарья Клепикова – 25,81
2. Мария Осетрова – 26,08
3. Александра Кузнецова – 26,15
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.06,75
2. Юлия Ефимова – 1.07,30
3. Ника Годун – 1.07,73
400 м, комплекс
1. Виктория Блинова – 4.38,48
2. Ирина Звягинцева – 4.44,38
3. Анна Рзаева – 4.44,82
4x200 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Дарья Сурушкина, Ирина Звягинцева, Полина Невмовенко, Милана Степанова) – 8.02,29
2. Воронежская область (Ксения Сорокина, Александра Цветковская, Дарья Клепикова, Анастасия Саратова) – 8.03,01
3. Татарстан (Софья Дьякова, Анастасия Колпакова, Анастасия Кузьмина, Дарья Черемина) – 8.07,91
Мужчины
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 21,97
2. Павел Самусенко – 22,25
3-4. Даниил Косенков – 22,27
3-4. Илья Захариков – 22,27
5. Даниил Марков – 22,33
6. Андрей Минаков – 22,38
7. Климент Колесников – 22,41
400 м, комплекс
1. Максим Ступин – 4.13,77
2. Илья Бородин – 4.15,85
3. Ярослав Соколовский – 4.19,56
800 м, вольный стиль
1. Григорий Вековищев – 7.52,23
2. Андрей Филипец – 7.57,43
3. Иван Моргун – 7.57,53
4x100 м, комплекс
1. Санкт-Петербург (Георгий Смирнов, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) – 3.32,64
2. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Егор Баранов, Егор Прошин) – 3.33,57
3. Новосибирская область (Даниил Закожурников, Иван Сидоров, Михаил Антипов, Максим Абловацкий) – 3.38,23
ПРИМЕЧАНИЕ: указаны только финальные заплывы. Полные результаты – здесь.
Привет эксперту Фесикову.
Вот сесть и вылечиться не судьба, прийти к другим с температурой - найс.
Аааа, прибила бы таких вредителей, вообще о других не думают.
Сейчас работать уже не хочет.
Результат на 100 смех.
Из 2 минут только 4 выплыли.
Очень низкий уровень.
Как будто прошлый век.