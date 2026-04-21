Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев, Блинова победили, команда Пригоды выиграла эстафету, Ефимова – 2-я, Колесников – 7-й, другие результаты

Пловцы Чикунова, Клепикова, Корнев победили в финале Кубка России, Ефимова – 2-я.

22 апреля в Санкт-Петербурге прошел пятый (заключительный) день финала Кубка России по плаванию.

Плавание

Финал Кубка России

Санкт-Петербург

Женщины

50 м, баттерфляй

1. Дарья Клепикова – 25,81

2. Мария Осетрова – 26,08

3. Александра Кузнецова – 26,15

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.06,75

2. Юлия Ефимова – 1.07,30

3. Ника Годун – 1.07,73

400 м, комплекс

1. Виктория Блинова – 4.38,48

2. Ирина Звягинцева – 4.44,38

3. Анна Рзаева – 4.44,82

4x200 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Дарья Сурушкина, Ирина Звягинцева, Полина Невмовенко, Милана Степанова) – 8.02,29

2. Воронежская область (Ксения Сорокина, Александра Цветковская, Дарья Клепикова, Анастасия Саратова) – 8.03,01

3. Татарстан (Софья Дьякова, Анастасия Колпакова, Анастасия Кузьмина, Дарья Черемина) – 8.07,91

Мужчины

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 21,97

2. Павел Самусенко – 22,25

3-4. Даниил Косенков – 22,27

3-4. Илья Захариков – 22,27

5. Даниил Марков – 22,33

6. Андрей Минаков – 22,38

7. Климент Колесников – 22,41

400 м, комплекс

1. Максим Ступин – 4.13,77

2. Илья Бородин – 4.15,85

3. Ярослав Соколовский – 4.19,56

800 м, вольный стиль

1. Григорий Вековищев – 7.52,23

2. Андрей Филипец – 7.57,43

3. Иван Моргун – 7.57,53

4x100 м, комплекс

1. Санкт-Петербург (Георгий Смирнов, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев) – 3.32,64

2. Москва (Климент Колесников, Данил Семьянинов, Егор Баранов, Егор Прошин) – 3.33,57

3. Новосибирская область (Даниил Закожурников, Иван Сидоров, Михаил Антипов, Максим Абловацкий) – 3.38,23

ПРИМЕЧАНИЕ : указаны только финальные заплывы. Полные результаты – здесь .