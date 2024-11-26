Юлия Ефимова: «Сегодня доплыла 200 м только в надежде, что попаду в сборную на международные соревнования»

Юлия Ефимова словом «ура» отреагировала на попадание в состав сборной на ЧМ.

Сегодня Ефимова стала второй на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

– Тяжелый день? Вы и на 200 м брассом плыли, и в эстафете...

– Да, очень тяжело плыть 200 м неподготовленной. Особенно морально.

– Но вы с запасом выполнили норматив «А».

– Я расплываюсь. И все это знают прекрасно. Очень жаль, что у меня не получилось поехать по этапам Кубка мира. Я была бы тут в другой форме. Это реально видно по ходу соревнований – несмотря на то, какая у меня нагрузка, что у меня не было никакой подготовки. И все равно я расплываюсь. Значит, все еще могу.

– Главный тренер сборной России Сергей Чепик объявил «Матч ТВ», что вы включены в состав для поездки на чемпионат мира в Будапешт...

– Да? Ура! Я об этом узнаю от вас, мне еще не говорили.

– Выступите там на 100 и 200 м брассом.

– Я очень надеюсь, что там и полтинник все‑таки добавится. Мало ли... Если разрешат, то я поплыву.

– Насколько для вас это огромное событие, что вы возвращаетесь на международный уровень в составе сборной?

– Мне кажется, только поэтому я сегодня и доплыла 200 м – в надежде на то, что я попаду в сборную на международные соревнования. Меня это настроило на работу. Потому что было очень тяжело. Еще в эстафету поставили... Может, это к лучшему. Хоть я устаю, но расплываюсь.

– Реально ли к июлю 2025 года, когда стартует чемпионат мира в Сингапуре, увидеть прежнюю Юлию Ефимову с ее победами? Или в 33 года это нереально?

– Если у меня будет возможность спокойно и хорошенько потренироваться – я чувствую в себе силы. Просто возможностей пока, к сожалению, не было, чтобы провести полноценный хороший тренировочный блок. То одно, то другое, то третье. То травмы, то собака покусала, то еще что‑то. То есть нельзя взять и спокойно подготовиться.

– Вам нужно организовать процесс...

– Да. Нужна организация. Я же не буду в Волгодонске готовиться к чемпионату мира, хотя очень люблю дома быть. Но там просто нет бассейна на 50 м. Нельзя тренироваться.

– В общем, решаем оргвопросы и возвращаем прежнюю Юлю?

– Думаю, да – такой план есть, – сказала Ефимова.