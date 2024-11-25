Колесников о критике со стороны Губерниева: «Тот, у кого язык подвешен, может навязывать свое мнение. Но я считаю, это неправильно»

Колесников отреагировал на критику Губерниева из-за позиции по Олимпиаде-2024.

– До Олимпиады, во время и после звучало много критики вашего решения пропустить Олимпиаду, в том числе от Дмитрия Губерниева. Особенно от него доставалось вам с Евгенией Чикуновой как сильнейшим пловцам сборной. Это задевает?

– Меня очень расстраивает, что на фоне всего происходящего спорт не объединяет людей внутри нашей страны, а, наоборот, разделяет. Если раньше были возможны разные мнения, но оставался общий командный дух, то сейчас он куда-то делся. Потихоньку он, конечно, восстановится, будет все в порядке.

У каждого свое мнение, у Дмитрия оно такое. Но одно дело – его высказывать, а совсем другое – навязывать. Тот, у кого язык подвешен, может красиво все подать, таким образом навязывая свое мнение. Но я считаю, это неправильно. А как критика меня это не задевает.

– При этом мнения разделились. Критике подвергались как те, кто поехал на Олимпиаду, так и те, кто отказался. Не получаешь нейтральный статус – патриот. Получаешь, едешь, доказываешь, что в России сильнейшие спортсмены, – тоже патриот. Как вяжется одно с другим?

– Оба мнения имеют право на существование. Я согласен, можно ехать, выступать, всех побеждать. Но и тех, кто сделал очень тяжелый выбор, сказал нет унизительным условиям допуска, зная, что может занять высокое место, нужно уважать.

– Как относитесь к тем, кто получил нейтральный статус? Вас пытались уговорить его оформить?

– Нет, уговоров не было. Все решения принимались очень индивидуально самими спортсменами. Для ребят, которые получили и получают нейтральные статусы, внутри команды, внутри спорта ничего не меняется. Как отношение к ним может поменяться? У меня лично ничего не меняется. Мы дружим, общаемся, как и прежде. Все нормально, – сказал пловец Климент Колесников.