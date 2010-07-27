Плавание. Чемпионат мира. Колесников, Ефимова и Каменева прошли в полуфинал, Дружинин выбыл

Прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификации по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

50 м, вольный стиль

вышла в полуфинал с 4-м результатом, Арина Суркова показала 21-е время и выбыла.

50 м, брасс

отобралась в полуфинал, показав 5-й результат (+0,65 секунды от лидера). У Анны Белоусовой – 13-е время, она тоже выступит в полуфинале.

Мужчины

50 м, на спине

вышел в полуфинал с лучшим временем (отрыв от ближайшего преследователя – 0,09 секунды). Евгений Рылов тоже выступил в полуфинале – у него 15-й результат.

1500 м, вольный стиль

Илья Дружинин не попал в финал, показав 18-е время.

Микст-эстафета 4х100, вольный стиль

Россия (Михаил Вековищев, Иван Гирев, Дарья Устинова, ) прошла в финал с 5-м временем. Отставание от сборной США – 2,68 секунды.