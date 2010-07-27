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Плавание. Чемпионат мира. Колесников, Ефимова и Каменева прошли в полуфинал, Дружинин выбыл

Теги результаты Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен Юлия Ефимова Вероника Андрусенко (Попова) Анна Белоусова Дарья Устинова Евгений Рылов Мария Каменева Михаил Вековищев Климент Колесников Иван Гирев Водные виды

Прошли очередные заплывы в рамках утренней квалификации по плаванию на чемпионате мира в Кванджу.

Плавание

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Квалификация

Утренняя сессия

Женщины

50 м, вольный стиль

Мария Каменева вышла в полуфинал с 4-м результатом, Арина Суркова показала 21-е время и выбыла.

50 м, брасс

Юлия Ефимова отобралась в полуфинал, показав 5-й результат (+0,65 секунды от лидера). У Анны Белоусовой – 13-е время, она тоже выступит в полуфинале.

Мужчины

50 м, на спине

Климент Колесников вышел в полуфинал с лучшим временем (отрыв от ближайшего преследователя – 0,09 секунды). Евгений Рылов тоже выступил в полуфинале – у него 15-й результат.

1500 м, вольный стиль

Илья Дружинин не попал в финал, показав 18-е время.

Микст-эстафета 4х100, вольный стиль

Россия (Михаил Вековищев, Иван Гирев, Дарья Устинова, Вероника Андрусенко) прошла в финал с 5-м временем. Отставание от сборной США – 2,68 секунды.

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