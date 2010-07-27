Участники чемпионата мира пострадали во время обрушения балкона в ночном клубе в Кванджу

В одном из ночных клубов южнокорейского города Кванджу в результате обрушения внутреннего балкона погибли два человека, более 13 получили травмы.

Инцидент случился в ночном клубе Coyote Ugly около 2 часов ночи по местному времени. Из 13 травмированных девять человек – ватерполисты из команд США, Новой Зеландии, Италии, Бразилии и Голландии.

«Это ужасная трагедия. Игроки нашей мужской и женской команды отмечали победу, и случился обвал балкона в клубе. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте», – сказал исполнительный директор американской ватерпольной команды Кристофер Рэмзи.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать.

Очень переживали, когда пытались посчитать, все ли из команды на месте. В общем, находились в шоке», – рассказал капитан новозеландской мужской команды Мэтт Смолл.

Погибшие являлись гражданами Республики Корея, они не были связаны с чемпионатом мира.

Травмы, полученные пострадавшими, не являются серьезными. Восемь человек уже вернулись в деревню спортсменов после осмотра врачами, один остается в больнице для дальнейшего лечения в связи с незначительной операцией по поводу травмы ноги, сообщает ТАСС.